東京奧運｜運動員一旦感染等同取消參賽資格　疫情陰霾下令人不安

東京奧運將於7月23日開幕，但近日愈來愈多的運動員及代表確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），包括居住在選手村內的運動員。目前未知感染的範圍有多大，但隨着來自世界各地愈來愈多的人陸續抵埗日本，在疫情陰影籠罩下的東奧令人不安。



日本奧委會在7月18日，確認多10人確診新冠肺炎，包括3名外國選手，其中兩人是入住奧運村的運動員。正入住奧運村的南非足球代表隊，已確認他們有兩名選手及一名工作人員確診。

據報兩名運動員已出現病徵，其他運動員仍正在隔離，等待檢查報告陰性，才可以前往集訓，備戰22日與日本足球代表隊的比賽。

圖為7月17日，東京成田機場，運動參賽選手抵埗後接受檢測。（Reuters）

這不是一個好訊號，根據奧委會規定，確診新冠肺炎患者在隔離期間無法參加比賽。而被列為密切接觸者的運動員，需在比賽前6小時檢測並取得陰性報告才能出賽。

南非足球代表隊共有22人，即使兩人沒法比賽但仍有20人替補；但若然感染的是單人項目選手，染疫隔離等同被取消參賽資格。部分國家在特定項目只派一名選手參加，這意味或有國家因而直接失去參賽機會。因染疫而被迫放棄初賽甚至決賽，這樣的情況可能在東奧發生。

假陰性與流入社區風險

東奧雖然規定了參賽選手及代表團入住選手村及其他酒店，禁止外出並以隔離方式避免感染擴散，但這恐怕無法阻止病毒在「隔離泡泡」內傳染。特別是18日才確診的韓國前乒乓球奧運金牌得主、國際奧委會委員柳承敏。柳承敏已完成接種兩劑新冠疫苗，出發前兩次檢測均呈陰性。這種假陰性的情況成為了最大風險，讓病毒在選手群中擴散。

圖為7月17日，東京奧運選手村。若有選手攜帶病毒，將有機會在選手村內散播。（Reuters）

再加上日前一名烏干達的選手在抵埗後失蹤，當局至今無法追蹤他的去向。由於他已沒有再做定期檢測，無法確認他的健康狀況。因政治或其他問題，或會有運動員借前往日本參賽機會選擇非法居留或申請難民。持續動盪的緬甸會是其中一個可能：在6月已有一名緬甸足球員在日本作賽後拒絕回國。若然這些選手受到感染，就可能把病毒帶入社區。

自7月1日至今，已有55名與東奧相關的人員感染新冠肺炎。隨着奧運開幕日漸近，將會有成千上萬來自世界各地的人員在這數天抵達日本，他們有來自高危感染的地區，也有未接種新冠疫苗，屆時將發生什麼事無法預測。東奧將會在疫情陰影籠罩下舉行，令人不安。