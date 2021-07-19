東京奧運｜捷克沙灘排球隊員和美國體操隊員確診新冠肺炎

東京奧運快將開幕，但一再有奧運選手在檢測時確診感染新冠肺炎（COVID-19）。捷克奧委會7月19日表示，來自捷克的26歲沙灘排球男運動員佩魯希茨（Ondrej Perusic），在入住選手村時檢測呈陽性，現正接受隔離。千葉縣印西市19日公布，一名10多歲、正在當地參加訓練營的美國體操女運動員當日確診新冠肺炎。



捷克奧委會發表聲明形容有運動員染疫是不幸，同時表示由於事件十分突然，當局仍正處理相關細節，包括可能對賽事的影響。

捷克沙灘排球隊預料會在7月26日進行首場賽事，由於隔離需時關係，相信佩魯希茨難以參加比賽。

印西市政府沒公布確診美國體操女運動員的名字。另一名體操運動員是確診運動員的密切接觸者，因此目前正在酒店房間隔離。

圖為7月19日，準備出戰奧運的捷克沙灘排球運動員正在集訓。（Reuters）

日本奧委會在18日表示，有2名來自南非足球代表隊的球員及1名相關工作人員感染新冠肺炎，同隊21人被列為密切接觸者。日本放送協會（NHK）報道，指他們預定在22日，與日本足球隊的比賽將如常舉行。

根據奧委會的規定，確診並接受隔離的選手將無法參加比賽，而其他選手若在比賽前6小時取得陰性的檢測證明，將可繼續比賽。