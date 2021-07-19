中美關係︱美國起訴4名中國人　指控參與黑客活動

美國司法部7月19日公布，4名中國公民遭起訴，他們被指控參與一個全球黑客活動，以入侵美國及全球的數十家公司、大學和政府機構為目標。



司法部的聲明指，這4人分別是丁曉陽、程慶民、朱允敏與吳淑榮，他們被指在2011年至2018年期間參與有關黑客活動，其中丁曉陽、程慶民、朱允敏為海南省國家安全廳官員，他們被指負責協調、促進和管理一間海南科企的電腦黑客和語言學家，為中國及其國有或贊助的機構利益而展開黑客活動。

吳淑榮則被指是一名電腦黑客，負責製作入侵外國政府、公司、大學電腦系統的惡意軟件。

美國司法部7月19日公布起訴4名中國人（網站截圖）

美國、英國與歐盟7月19日各自發表聲明，就美國科技企業微軟（Microsoft）發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外泄事件，指控中國是幕後黑手。美國國務院的聲明指控，中國國家安全部（MSS）培育一個犯罪合約黑客（criminal contract hackers）的生態系統，他們既進行國家支持的活動，也展開網絡犯罪，以獲取自身經濟利益。

西方多國與中國曾多次就黑客問題爆發爭拗，中國多次否認指控。