烏克蘭：海軍網站遭俄羅斯黑客入侵

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-10 05:23

烏克蘭國防部7月9日表示，其海軍的網站遭一批與俄羅斯政府有關的黑客入侵，並公布「海風-2021」軍事演習（Exercise Sea Breeze 2021）的虛假報告。

烏克蘭的聲明指，有關威脅已經被排除，網站將會在短時間內恢復正常，工作人員亦正更新資源，加強保障。俄羅斯外交部目前並未回應事件。

「海風-2021」軍事演習在6月底開始於黑海舉行，有超過30個國家參與，參與的官兵及艦艇分別有5000人和32艘。演習集中進行多個作戰領域，包括兩棲作戰、野戰行動（Field operations）、潛水行動（Diving operations）、海上攔截行動、空防、特別行動整合、反潛作戰、以及搜救行動等。

圖為美國海軍神盾驅逐艦「羅斯」號2021年6月26日在博斯普魯斯海峽航行，正在前往黑海。（Reuters ）

俄羅斯曾經公開要求取消該演習，並在克里米亞（Crimea）測試俄軍的防空系統等作為回應。

烏克蘭與俄羅斯關係自後者在2014年吞併克里米亞，以及支持烏克蘭東部分離游擊隊後陷入僵局，而在今年較早時，莫斯科方面在連接烏克蘭邊境地區部署大量兵力，令緊張局勢升溫。基輔方面亦曾經指控俄羅斯策動網絡攻擊，作為混合戰爭的一部分，不過俄國否認牽涉其中。