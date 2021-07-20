挪威國會遭黑客攻擊　外交部長︰源頭來自中國

挪威當局昨日(19日)表示，今年3月10日國會電子郵件系統，遭到的網路攻擊源自中國。挪威呼籲北京當局，採取相應措施，避免同類狀況再度發生。挪威外交部長Ine Eriksen Soereide透過聲明表示：「這是一宗嚴重事件，針對我們最重要的民意機構發動攻擊。」



挪威國會遭網路攻擊，當局指幕後元凶源自中國。（Getty Images/示意圖）

據中央社報導，挪威外交部長Ine Eriksen Soereide指，據挪威情報部門的調查顯示，該宗網路攻擊源頭來自中國，而挪威幾個盟友國及歐盟，加上微軟公司（Microsoft）亦同時證實這項結論。在這次攻擊事件中，微軟電郵軟體Exchange的1個安全漏洞遭到駭客利用。

Ine Eriksen Soereide又說，挪威當局已召見當地中國大使，直接討論網路攻擊問題。她也希望中方嚴肅看待這個問題，強調「中國當局必須避免這類攻擊再度發生」。

美國、英國與歐盟7月19日亦各自發表聲明，就美國科技企業微軟（Microsoft）發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外泄事件，指控中國是幕後黑手。美國國務院的聲明指控，中國國家安全部（MSS）培育一個犯罪合約黑客（criminal contract hackers）的生態系統，他們既進行國家支持的活動，也展開網絡犯罪，以獲取自身經濟利益。