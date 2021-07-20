東京奧運｜選手村紙床為防性愛只能承重一人？體操運動員「實測」

日本東京奧運選手村遭質疑向運動員提供以硬紙板製成的床是為了避免選手間發生性行為。愛爾蘭選手麥克萊納根（Rhys Mcclenaghan）7月18日在Twitter發布在床上彈跳的影片稱，這顯然是一則假新聞。
美國長跑運動員切利莫（Paul Chelimo）16日提出紙板床是為了避免運動員進行「床上運動」。他發推文稱：「東京奧運村安裝的床是由紙板製成，這是旨在防止運動員間發生親密關係，床（只）能承受一個人的重量，以避免出現（床上）運動的情況。」
I can’t fly business polaris then sleep on a carton box😂— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021
Now economy is very perfecto!
切利莫還說笑：「那些尿床的人在這裏有危險，紙箱一旦沾濕，床可就倒塌了」。
At this point I will have to start practicing how to sleep on the floor; cause If my bed collapses and I have no training on sleeping on the floor i’m done😂— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021
More added stress heading into Tokyo!
麥克萊納根其後表示：「今天的奧運會假新聞事件提到（紙板）床原意是要反性愛。對，它們由硬紙板製成，但顯然地，它們不會於任何突然的動作斷裂，這是假的，假新聞。」
↓麥克萊納根實測紙板床：
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
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