貝索斯20日即將上太空　出發前稱旅程為後代人鋪路　不是競賽

美國亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）7月20日會坐旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的太空艙升空。他19日稱沒將是次旅程視為與英國富商、維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）之間的競賽，他認為旅程目的是為後代人鋪路。



↓以下為貝索斯上太空的直播影片

貝索斯19日接受全國廣播公司（NBC）節目今日（Today）訪問時，提及前蘇聯時期的太空人加加林（Yuri Gagarin）1961年成為首名上太空的人。他說：「我認為我將成為第570個（上太空的人），這是我們在這名單的位置。因此這不是一場競賽，這與鋪設通往太空的道路、讓後代人可在太空做出色的事有關。」

貝索斯：圖為7月17日，美國德克薩斯州一座建築物外牆的壁畫，以亞馬遜創辦人貝索斯和太空探索公司藍色起源為主角。（AP）

貝索斯會與弟弟馬克（Mark Bezos）、82歲退役女太空人芬克（Wally Funk）、及18歲荷蘭少年德門（Oliver Daemen）一起上太空。旅程歷時11分鐘，他們會感受約3分鐘的無重狀態。