海地總統遇刺前曾打電話求助「快救我」　苦等10分鐘援兵未至

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日在家中遭暗殺，身中12槍當場死亡。目前相關調查仍在進行。據最新報道，莫伊茲在被殺害前，曾打電話求助。他苦候10分鐘救援未至，在最後的一次通話中，他疑在通話還未結束時就遭槍擊身亡。



據英國《每日郵報》7月18日報道，莫伊茲在遇害當天凌晨曾打電話求助，包括在凌晨1時34分向警方高層打出第一通電話，他在通話內說到「有人在房子旁開槍」，但莫伊茲苦等10分鐘增援未至，他再打電話向另一名軍官求援。

報道指，莫伊茲曾在通話裏焦急地說：「我現在需要你的幫助！我現在有生命危險，快來救我！」報道稱，在最後的通話中，沒等電話掛斷，莫伊茲那一端就一片寂靜，緊接着槍聲大作。

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當地時間7月7日，莫伊茲遇刺身亡，總統夫人馬丁（Martine Moise）身受重傷被送往邁阿密一家醫院搶救，海地臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）當日宣布國家進入戒嚴狀態，並宣佈全國為莫伊茲哀悼15天。從7月8日至22日，全國降半旗誌哀，娛樂場所關閉，廣播電視節目須符合哀悼日主題。

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

7月14日，第一夫人馬丁受傷後首度更新Twitter，對醫護人員表示感謝，並貼出自己在醫院的照片。據海地政府發言人向媒體透露，馬丁已於7月17日由邁阿密返回海地。