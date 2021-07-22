東京奧運｜全球約15名首腦級官員來訪　受疫情影響大幅減少

東京奧運將於7月23日開幕，多國政要均會出席開幕典禮。內閣官房長官加藤勝信表示，將會有約15名元首級官員，70名內閣級官員參與。



受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，出席官員人數較以往奧運少。菅義偉預計將在奧運開幕前後與多人會面，包括在22日與蒙古總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）、世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）舉行會談，並與美國第一夫人吉爾（Jill Biden）會面。

至於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的會談則預定於24日舉行，巴黎將在2024年舉辦奧運。

圖為7月14日，日本首相菅義偉與國際奧委會主席巴赫會面。（AP）

日本時事新聞社報道，日本政府原預料會有逾80名首腦級官員出席，但受疫情影響人數大幅減少。2016年巴西里約奧運約有40名首腦級官員參加，2012年英國倫敦奧運則有約80人。

內閣官房長官加藤勝信表示，受疫情影響菅義偉無法積極進行面對面外交，但仍期望透過舉辦奧運的機會，與到訪的領導人建立個人信賴關係。

至於擔任東京奧組委最高名譽顧問的前首相安倍晉三，將不會出席開幕禮。