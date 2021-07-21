東京奧運｜菅義偉：取消奧運很容易　但政府工作就是應對挑戰

日本首相菅義偉接受美媒訪問時表示，他認同取消奧運是「最簡單的方法」，但政府的工作就是迎難而上，應對挑戰。



《華爾街日報》在7月20日刊出菅義偉的訪問，這位日本首相表示，他相信東京奧運仍然是安全的。他以英國為例，英國近日舉辦歐國盃足球賽及溫布頓網球賽，場內擠滿不戴口罩的球迷，感染人數不斷上升。

菅義偉稱「如果比較日本與外國的感染人數，我們的感染人數要少很多。」他又指「我們正在推行疫苗接種，仍正採取強硬措施預防感染，所以我認為是我們有條件和準備好（舉辦奧運）。」

圖為7月19日，東京奧運主場館前有警察正在巡邏。（Reuters）

與剛解除防疫措施的英國不同，日本現時規定民眾在公共場所仍需配戴口罩。菅義偉表示當政府定下規則，日本人就會樂意遵守，他對日本國民的合作表示感謝。

菅義偉表示，有很多的人，包括他身邊的人，都提議他取消奧運，「我知道最簡單和輕鬆的做法就是取消奧運。」他稱「但政府的工作就是迎難而上，應對挑戰。」

回應有關國際奧委會有否給予日本壓力，菅義偉予以否認，並稱決定舉辦下去是他們的意思，又稱若國際奧委會給予壓力，日本一定會予以反抗。