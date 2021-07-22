美副國務卿訪華或為習拜會鋪路　料中美將觸及實質問題

中美7月21日同日宣布，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）將訪華。中美新一輪高層會晤釋放什麼信號？外媒解讀指，中美本輪會談或為習拜會鋪路。



2021年7月20日，美國副國務卿舍曼（右）、日本副外務大臣森健良（中）與韓國外交部第一次官崔鍾建（左）在東京舉行三方會談前相互致意。（AP）

中美同日宣布

中國外交部微信公眾號「外交部發言人辦公室」7月21日晚發布消息稱，美國副國務卿舍曼將於7月25日至26日訪問天津，主管中美關係的中國外交部副部長謝鋒將與舍曼會談，之後中國國務委員兼外交部長王毅再會見舍曼。

中國外交部指出，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

美國國務院7月21日也宣布，副國務卿舍曼將於7月25日至26日訪問中國。

美國國務院在聲明中表示，美中會談是「美國坦誠交流努力的一部分......以促進美國的利益和價值觀，並負責任地管控這一關係」。

聲明稱，舍曼將使用中國正式名稱——中華人民共和國——的首字母縮寫，「討論我們對中國行動嚴重關切的領域，以及雙方利益一致的領域。」

拜登執政後級別最高

德國之聲稱，這是自拜登（Joe Biden）上台以來，美國對中國的最高級別訪問。

美國彭博社指出，中美此次高層會談正值美中關係惡化之際，目前美中兩國因黑客指控和美國對中國官員的制裁而關係緊張。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員哈斯（Ryan Hass）表示，他預計美國和中國都將確保本輪討論是「坦率的」。

他說：「考慮到兩國關係目前的壓力，以及兩國領導人在10月二十國集團（G20）峰會上會晤的可能性，我懷疑雙方都決定把重點轉向實質性問題。」

英國路透社指出，在外交政策圈，舍曼的中國之行一直在預料之中。

這可能有助於為2021年晚些時候美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平之間的進一步交流和會晤創造條件，習拜會可能會在10月底於意大利舉行的G20峰會期間舉行。