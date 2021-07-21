美國務院：副國務卿訪華行程未有新進展

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）正在訪問亞洲，但行程未包括中國。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）7月20日再回應有關問題，稱未有新進展，但強調華府將繼續探索與中國官員接觸的機會。



普賴斯出席記者會回應提問時稱，前一日已經討論過有關問題，「從我們當時所說的情況來看，我沒有最新消息可以提供給你。」

他接着說：「但我們一直堅持，我們將繼續探索與中國官員接觸的機會，包括高層官員，就像我們於安克雷奇（Anchorage）所做的那樣，作為我們推進美國利益和負責任管理這段非常重要雙邊關係努力的一部份。」

普賴斯稱：「無論是這次訪問，還是國務院高級官員出國的任何訪問，我們只宣布一次，當然，前提是我們確定這次訪問對我們的目的具有實質性和建設性的潛力。」

普賴斯強調：「因此，我們已經明確表示，牽涉中國問題時，我們將於符合我們利益的情況進行接觸，而且我們仍然有興趣以實用性、實質性和直接的方式進行接觸。當然，情況依然如此。」

被問到美國國務院從北京得到了何種回應時，普賴斯拒絕置評。他說，「我不會詳細介紹我們可能通過外交渠道進行的任何討論。我想說的就是我昨天（7月19日）說過的：如果我們有最新的旅行計劃，我們一定會提供的。」