東京奧運｜再有2名奧運村選手感染新冠肺炎　累計病例增至6個

東京奧運即將在7月23日揭幕，但再有2名住在奧運村的奧運選手在檢測時確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。



東京奧運主辦機構7月22日公布，新增12宗與奧運相關的確診個案，包括2名奧運村的海外運動員，令累計確診病例增至87宗。

圖為2021年7月15日，日本東京日本橋的奧運五環標誌。（AP）

BNO News在Twitter發帖文指，包括上述2名海外運動員，住在奧運村的染疫選手至今已增至6人。

BREAKING: 2 more athletes test positive for coronavirus at the Olympic Village in Tokyo, raising number of cases to 6 — BNO Newsroom (@BNODesk) July 22, 2021

之前公布的奧運村染疫選手，包括捷克26歲的沙灘排球男運動員佩魯希茨（Ondrej Perusic），以及荷蘭女子滑板運動員雅各布斯（Candy Jacobs），她更因此而退賽。

東京疫情同時正持續擴散，21日新增確診個案達1,832宗，是1月16日以來首次多逾1,800宗。