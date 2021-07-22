中國衛健委：不接受世衛第二階段新冠病毒溯源計劃　反對政治化

撰文：王忠會
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世界衛生組織（WHO）據報提出在中國展開新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源第二階段調查計劃，中國國家衛生健康委副主任曾益新7月22日作出回應，明確表態拒絕。

2021年2月19日，慕尼黑安全會議舉行線上特別會議，世界衛生組織總幹事譚德塞通過視頻出席該會議。（新華社）

中方：透露出對科學傲慢態度

7月22日上午，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹新冠病毒溯源有關情況。

曾益新在新聞發布會上表示，病毒溯源第二階段計劃將「中國違反實驗室規則造成病毒泄漏」作為研究重點之一，其中透露出對常識的不尊重和對科學的傲慢態度。

曾益新明確表態稱，「我們是不可能接受這樣的計劃的。」他又說「我聽到這一個計劃是感到吃驚的。」

他表示，中國政府反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸。

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不應該重複開展

曾益新稱，希望世衛組織能夠真正將新冠病毒溯源作為一個科學問題，擺脫政治干擾，積極穩妥推動在全球多國多地範圍內持續開展溯源。

他強調，對於第一階段已經開展過的，尤其是已經有了明確結論的部份，不應該重複開展。

曾益新在新聞發布會上還表示，中方全力支持世衛專家組工作，完全滿足世衛專家參訪要求，讓世衛專家去了所有他們想去的單位，會見了所有他們想見的人。

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據路透社報道，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月16日提出到中國展開新冠病毒源頭第二階段調查的計劃。

譚德塞16日在世衛組織的閉門會議上，向成員國提交有關計劃，內容包括到武漢的華南海鮮市場等地研究人類及野生動物的數據，以及到2019年12月發現首例人類感染病例地區內的相關實驗室和研究設施進行調查。

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