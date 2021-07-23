美國副國務卿舍曼訪華　或談重開侯斯頓總領館

中美天津高層會晤將舉行，中美關係迎來關鍵調整期，中國專家分析稱，中美將討論管控風險加強合作，可能會提出重開中國駐侯斯頓領事館和美國駐成都領事館的可能性。



中美7月21日同日宣布，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月25日至26日訪問中國天津，主管中美關係的中國外交部副部長謝鋒將與舍曼會談，之後中國國務委員兼外交部長王毅再會見舍曼。

港媒7月22日稱，中美天津會晤，正值雙方都在對拜登（Joe Biden）執政6個月以來中美關係的混亂局面進行調整之際。

中國社會科學院美國問題專家劉衛東表示，即將召開的中美天津會談不僅是為了解決爭端，也是為了讓各國「攤牌」。

他還表示，會談目的是實現「更好的溝通，以避免因訊息缺乏而產生誤判。最重要的是風險管控，因為衝突是無法解決的」。

2021年7月20日，美國副國務卿舍曼（右）、日本副外務大臣森健良（中）與韓國外交部第一次官崔鍾建（左）在東京舉行三方會談前相互致意。（AP）

中國上海復旦大學國際問題研究所所長吳心伯預計，中美天津高層會晤將延續阿拉斯加會晤在南海、香港和網絡安全等問題上的爭議氣氛。不過，他也表示，中美雙方將提出兩國仍然希望合作的問題。

吳心伯指出，美國可以嘗試在氣候變化、伊朗和朝鮮核問題，以及阿富汗和緬甸問題上獲得中國的支持。

吳心伯還認為，中國可能會提出重開中國駐侯斯頓領事館和美國駐成都領事館的可能性，並提出疫情期間的旅行政策問題。