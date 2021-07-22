美國副國務卿舍曼晤文在寅　稱希望朝鮮盡快回應對話提議

韓國總統文在寅7月22日在青瓦台接見到訪的美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman），他表示，美國外交回歸正軌，韓方對此充滿期待，呼籲美方為重啟美朝對話而努力。舍曼則稱，希望朝鮮能夠盡快回應美方的對話提議。



文在寅：美國外交回歸正軌

韓聯社報道，文在寅表示，美國總統拜登（Joe Biden）曾強調「美國回歸正軌」，然後他在見到美國新政府外交陣容後，認為美國外交也回歸正軌，韓方對此充滿期待。

文在寅提及兩國在5月領導人會談上商定，為實現朝鮮半島完全無核化和永久和平共同努力，並呼籲美方為重啟朝美對話而努力。

舍曼：盼朝鮮盡快回應

據報道指，舍曼表示，希望朝鮮能夠盡快回應美方的對話提議，美國將在對朝鮮政策方面與韓國緊密協調。

報道指，舍曼還在會面中幽默地談及韓國男子組合防彈少年團（BTS）的大熱新歌《Permission to Dance》，強調美韓同盟關係牢固，從不需要許可（Permission）。

美韓關係：舍曼（左）7月22日也有在首爾會晤韓國外長鄭義溶（右）（AP）

7月25日起訪問中國

舍曼正在展開亞洲之旅，她此行在韓國期間也有會晤韓國外長鄭義溶，兩人舉行非公開形式會談。

她還將在7月25日至26日訪問中國，中國外交部副部長謝鋒將與她舉行會談，外長王毅亦會接見。