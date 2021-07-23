新冠肺炎 ｜意大利重檢2019年10月樣本發現抗體　溯源再掀爭議

位於意大利米蘭的癌症研究中心Istituto Nazionale dei Tumori於7月19日在美國醫學論文檔案網（MedRxiv）發表報告稱，科學家重新檢驗在疫情爆發前搜集得來血液樣本，發現人們感染新冠肺炎後一般可被檢測到的抗體。報告尚未經同儕評審。



這些樣本是在2019年10月搜集，Istituto Nazionale dei Tumori最初檢查959個肺癌病人。他們2020年再次對樣本進行測試，尋找與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有關的抗體，並稱已發現病人感染的痕跡。

世界衛生組織（WHO）要求2間機構重新測試樣本，他們分別是意大利錫耶納（Siena）實驗室VisMederi及荷蘭伊拉斯謨大學（Erasmus University）的世界衛生組織（WHO）附屬機構。

Istituto Nazionale dei Tumori研究員阿波洛內（Giovanni Apolone）是其中一位發表論文的人。他說：「這次重新測試的結果顯示，我們之前就無徵狀患者進行的報告，是病毒在意大利早期傳播的、貌似真實的訊號。」

阿波洛內稱，如這論點得到證實，將就意大利有徵狀確診個案在2020年出現提供解釋。新冠病毒（SARS-CoV-2）或一個更早的病毒版本，「在表面之下無聲地傳播」。

這將再次引起有關「在中國通報首宗確診個案前，病毒是否已於歐洲傳播」的討論，不過還未能就此問題下定論。

意大利新冠肺炎疫情：圖為7月14日意大利博爾扎諾的民眾在大巴上接種新冠肺炎疫苗。（Getty）

荷蘭伊拉斯謨大學醫學中心（Erasmus University Medical Center）病毒學者科普曼斯（Marion Koopmans）就報告回應，稱這或不是結論性的。科普曼斯是WHO專家組成員之一，1月曾往武漢進行病毒溯源調查。

她稱新的研究結果是「有趣」，但根據伊拉斯謨大學嚴謹的準則，沒一個樣本提供有關感染新冠肺炎的確鑿證據。不過她也稱，不能排除某些觀察到的反應性是真實的。

科普曼斯稱：「然而，為就更早已有傳播一事確認，我們建議對於有不明病況的病人進行病毒學確認。這並不意味着不可能……只是我們會想看其他證據。」