東京奧運開幕　拜登夫人吉爾與馬克龍搶鏡

當地時間7月23日晚20時，第32屆夏季奧運會開幕式在東京奧林匹克體育場拉開帷幕。開幕禮包括升旗儀式、運動員入場式、宣誓儀式、文藝表演、主火炬點燃等環節。



由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，開幕式沒觀眾入場，現場略顯冷清。各代表團在雙旗手引領下，與在屏幕前的全世界觀眾的矚目下亮相。

2020年3月，東京奧運會確定因疫情而延期一年舉辦。經過多方不懈努力，一年之後東京奧運會終於得以召開，本屆奧運開幕式的主題為：前進（Moving Forward）和情同與共（United by Emotion）。

+ 6

受新冠肺炎疫情影響，開幕式採取無觀眾形式舉行，出席開幕式的奧運會相關人員、各國政要等為950人。其中，來自海外的人數為800人，日本國內150人。

據悉，只有大約15個國家和國際組織的領導人訪問日本並參加東京奧運會開幕式，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是其中之一。馬克龍冒着感染的風險參加東京奧運會開幕式，是為了給下一屆奧運會打廣告。因為法國巴黎是2024年奧運會的東道主，要實現交棒，馬克龍不得不去東京。

此外，美國總統（Joe Biden）的夫人吉爾（Jill Biden）也出席這次開幕禮，她的到來也為東京奧運會增色不少。

日本首相菅義偉以及日本德仁天皇也都赴現場參加開幕禮。