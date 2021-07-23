東京奧運｜陸續有運動員確診奧運夢碎　新冠肺炎真的防不勝防？

東京奧運即將正式揭幕，但部份運動員的奧運旅程未正式開始就已經終結——只是因為他們確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），無緣站於賽場跟對手較量。雖然運動員從啟程前已經開始接受密集的檢測，但病毒仍然成功突破「安全氣泡」，似乎實在防不勝防。



為了安全舉辦奧運，國際奧林匹克委員會採取嚴格的防疫措施。除了幾乎所有賽事閉門進行以外，運動員啟程前、到達日本和入住選手村期間都要接受檢測。雖然無規定奧運參加者必須事前接種疫苗，但估計有85%的選手已經接種疫苗或本身有抗體。可惜的是，截至7月23日，仍然有19名運動員確診，連同工作人員等，累計有106宗奧運相關的個案。

對運動員來說，確診的消息可說是重大的打擊。捷克沙灘排球運動員斯盧科娃（Markéta Sluková-Nausch）不幸確診緣盡東奧，拍檔赫日曼諾娃（Barbora Hermannova）的奧運夢同樣被迫提前結束。南非男子足球隊早前也有兩名球員確診，其他球員必須接受隔離，導致他們未能進行賽前訓練適應天氣。即使他們最終證實沒有染疫獲准出賽，表現勢必大打折扣。

圖為2021年7月22日，美國游泳運動員德雷斯爾（右）於東京奧運前夕進行訓練。（AP）

隨愈來愈多奧運相關人士感染新冠肺炎，日本有愈來愈多人擔心防疫出現漏洞。日本《每日新聞》報道，外國運動員抵達日本的機場時已經走出「氣泡」。現場有體育迷近距離接觸運動員，甚至向對方索取簽名和要求合照。《朝日新聞》則報道，接待奧運代表團的酒店職員也感到懊惱，不知道要如何確保他們遵守防疫規定。

這個「安全氣泡」是不是已經「爆破」？倫敦大學國王學院人口健康研究所前所長涉谷健司表示，國際奧委會的規則不是完美，很多人都沒有遵守指引，加上國際奧委會難以監測數以千計人的動向，奧運或導致變種病毒株擴散的情況惡化。美國芒特西奈伊坎醫學院的助理教授斯帕羅（Annie Sparrow）也指，國際奧委會的建議未緊貼對病毒的新認知，還停留於舊有想法，認為僅透過體積較大的飛沫傳播。

以數萬人入境而言，約百宗感染個案或許不是大問題。薩斯喀徹溫大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）直言不是什麼很意外的事情，重點是情況到了多嚴重才成為問題。由於聚合酶連鎖反應測試能夠檢測到殘餘病毒，即使結果呈陽性都可能不會出現病徵，一切無異。有專家認為，為無病徵和已經接種疫苗人士檢測將帶來爆發疫情的假象，因此建議減少檢測或使用較不敏感的檢測。只是抱住「寧緊勿鬆」的前提，東京奧運可能沒有「走盞」的空間，只能以殘忍的方式向運動員「宣判」。