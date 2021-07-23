美政客再聚焦中國威脅　不希望美國的錢將來用於「殺死美國人」

美國會「兩黨國防關鍵供應鏈特別工作組」7月22日稱，必須找到擺脱對中國稀土依賴的方法，審查流向中國的投資。負責人加拉格爾（Mike Gallagher）稱，不希望美國的錢「用來製造未來在戰爭中，殺死美國人的東西」。



在7月22日美國智庫「新美國安全中心」舉行的線上會議上，「兩黨國防關鍵供應鏈特別工作組」發布報告並提出六項建議，重點聚焦在「識別並解決美國國防工業基地的漏洞和薄弱環節」。

該工作組稱，大量材料的「唯一供應商是中國」。他們建議出台一項要求，以確定「那些供應和材料來自敵對國家的項目，並實施計劃減少對這些國家依賴。」值得注意的是，這份報告在措辭中，直接將中國定性為了「敵對國家」。從半導體到精確導彈的製作，稀土都在其中扮演着不可替代的作用，因此工作組呼籲美國國防部「全面部署美國創新，以確保稀土元素供應鏈的安全」。

據美國政治新聞網站Politico7月22日報道，工作組由共和黨眾議員加拉格爾和民主黨眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）主導，四名共和黨人、四名民主黨人共同組成。他們在春季通過和五角大樓現任和前任領導人、大小科技公司的國防工業代表，以及來自智庫的專家學者舉行會議，最終確定了建議方案。

在7月22日的線上會議上，斯洛特金說，國防官員很清楚工業基地面臨的問題，但這份報告的目的是引發更多討論。「我們嘗試擬定了一份（改進）清單，也希望國防部拿出不同的清單」，來確定那些他們可以和國會合作以鞏固關鍵供應鏈的領域。

加拉格爾則稱，他希望把重點放在將微晶片等高科技製造業帶回美國上，這樣做有助於創建「一個更具競爭力和多樣化的國防工業基地。這一基地不僅由五大主要公司主導，還會有一大批其他公司健康崛起，同時需要打造公共部門和私營部門之間合作的健康文化。」

中國商務部發言人2020年11月16日曾表示，「美方一些人動輒以所謂『國家安全』為由，人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益。」