人權觀察：中國威脅學術自由　澳洲大學師生遭監控被迫自我審查

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-30 08:50

國際人權組織人權觀察（Human Rights Watch）6月30日發布的一份報告稱，中國政府和親北京支持者於澳洲騷擾和恫嚇支持民主運動的人士，而澳洲的大學卻未能保護學生和學者的學術自由。

這份長達102頁的報告描述中國政府監視澳洲大學來自中國大陸和香港支持民主的學生。學生普遍意識到監視的存在，這讓他們感到恐懼。許多人改變他們的行徑和自我審查，避免來自同學的威脅、騷擾以及舉報。

根據報告，人權觀察採訪了24名來自中國大陸和香港支持民主的學生，以及22名澳洲大學的學者。超過一半的受訪教師表示，他們談論中國時經常進行自我審查。一名大陸學生表示：「我必須自我審查」，「這就是現實，我來到澳洲，但我仍然沒有自由。我在這裏從不談論政治。」

報告撰稿人麥克尼爾（Sophie McNeill）表示，「澳洲大學管理層沒有盡到責任，維護中國學生權利」。她指，校方依賴國際學生繳納的學費，同時對中國政府和中國代理人的騷擾和監控視若無睹。麥克尼爾呼籲澳洲校方發聲，採取措施支持學生和教職員的學術自由。

報告列舉了幾個學生的個案説明中國如何控制留學生言論。他們於國外的言行會通過多種渠道很快傳遞到國內。中國警察會上門約談或者傳喚學生父母，查問他們的孩子於澳洲的表現。如有當局認為的不當言行，學生會收到嚴厲警告甚至面臨犯罪指控。