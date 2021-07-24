美國防部否認大疆無人機通過審查　重申對方或威脅國家安全

美國國防部7月23日發表聲明，否認向中國大疆創新（DJI）的無人機批出安全審核，重申該公司產品對美國國家安全可能構成威脅。



國防部五角大樓的聲明指，最近有關於大疆數款無人機獲准在美國政府部門及機構使用的報道不實，並正審視這個未經授權的消息。當局強調在2018年以網絡安全為由，不論製造商身份，一律禁止採購及使用所有現成的商用無人機，並指美國國會在2019年立法，明文禁止採購及使用在中國製造的無人機及其零組件。

聲明指，根據國防授權法，假如國防部有合理及獲受權的情況下，需要使用中國無人機作特定分析或任務用途時，將會按照每宗個案審核和批出採購許可。假如申請不受法律保障，當局將會採取多項措施，確保敏感資料不會外泄。

國防部指，消除包括大疆創新在內的無人機威脅是當局的優先工作，並確保現有政策得以維持和適當地實施。

美國陸軍指中國製造商大疆創新科技公司所生產的無人機有「網路漏洞」，因此下令所屬單位停用所有大彊製造的相關產品。（Getty Images）

美國《國會山報》（The Hill）6月1日引述取得報告指，大疆創新兩款無人機已經通過五角大樓的安全審核，獲准使用。報告提到，分析發現兩款無人機「不存在惡意代碼或意圖」，並「建議政府實體和美國部隊使用」。

大疆發言人利斯伯格（Adam Lisberg）當時表示，有關報告是證明公司和獨立的安全驗證機構多年一直所說，其產品對政府和企業的運營都是安全的論點。