路透社：美國正在考慮打擊中國從伊朗進口石油

據路透7月23日報道，一名美國官員表示，美國正在考慮打擊伊朗向中國出售石油，以應對伊朗可能不會重返核談判或在返回談判桌時採取更強硬立場的可能性。



官員稱，美國今年早些時候告訴中國，其主要目標是恢復遵守2015年伊朗核協議，如果能及時恢復協議，就沒有必要懲罰違反美國製裁、購買伊朗原油的中國公司。

鑑於伊朗何時可能在維也納恢復間接會談的不確定性，以及伊朗候任總統萊希（Ebrahim Raisi）是否願意承接6月20日結束會談時的成果，還是要求重新開始，美國的立場正在發生變化。

這位不願透露姓名的美國官員說，伊朗一直對其意圖「非常模糊」。伊朗曾表示，在萊希接管政權之前不會恢復談判。

這位美國官員稱，如果我們回到聯合全面行動計劃（JCPOA，簡稱「伊朗核協議」），那麼就沒有理由制裁進口伊朗石油的公司，根據該計劃，伊朗限制其核項目，以換取減輕對其的經濟制裁。他補充稱，「如果我們處於立即恢復JCPOA的可能性似乎正在消失的環境中，那麼這種態度將不得不做出調整。」

《華爾街日報》首先報道稱，華盛頓正在考慮加強實施對伊朗的制裁，特別是針對中國。據路孚特石油研究公司的數據，2020年11月至2021年3月，中國平均每天接收55.7萬桶伊朗原油。

中國是伊朗石油的最大進口國。根據數據情報公司Kpler的數據，按月計算，中國今年從伊朗進口原油量平均為40-65萬桶/日，5月份進口量猛增至近100萬桶/日。

中和石油有限公司（China Concord Petroleum Co.）已成為伊朗和委內瑞拉受制裁石油供應的核心參與者。

布魯金斯學會分析師Robert Einhorn說，美國官員暗示可能進行打擊，這可能是一種含蓄的威脅，華盛頓有辦法讓德黑蘭付出代價。Einhorn表示，「這可能是向萊希發出一個信號，如果伊朗人不認真考慮回到JCPOA上來，美國有選擇，伊朗會付出代價。中國可能會做出何種反應，將取決於它是將談判僵局歸咎於伊朗還是美國。中美目前在人權和南海等問題上關係緊張。」