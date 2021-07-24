東京奧運｜阿爾及利亞柔道選手拒與以色列對戰　停賽＋面臨制裁

阿爾及利亞柔道選手努琳（Fethi Nourine）在東京奧運賽前臨時退出，理由是不願與以色列選手對賽。他和教練7月24日被國際柔道聯合會（International Judo Federation，IJF）停賽調查。



國際柔道聯合會24日稱，現年30歲的努琳和他的教練貝尼赫利夫（Amar Benikhlef）各自向傳媒發聲明宣布退賽，以免遇上以色列選手布特布勒（Tohar Butbul），這完全違反IJF理念。

會方稱，IJF有嚴格的反歧視政策，促進團結是關鍵原則，並以柔道的價值觀來加強。

IJF稱，阿爾及利亞奧委會撤回對努琳和貝尼赫利夫的認證，並將把他們送回國，並相應地實施制裁，但沒進一步說明是何種制裁。

圖為阿爾及利亞柔道選手努琳。（Reuters）

努琳22日告訴阿爾及利亞媒體，他在政治上支持巴勒斯坦，因此不可能與以色列選手比賽。

努琳26日與蘇丹選手Mohamed Abdalrasool對賽，倘若勝出，努琳將與布特布勒對賽。

這並非努琳第一次退賽以免與以色列運動員同場較量。他2019年參加在東京的世界柔道錦標賽時，以同樣理由退出。

包括伊朗和埃及在內的其他國家運動員，過去也曾拒絕與以色列對手比賽。