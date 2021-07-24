東京奧運｜烏克蘭＝核災？韓國電視台介紹選手「災難式」配圖惹議

東京奧運7月23日正式開幕，來自世界各地的選手出席開幕儀式，按照所屬國家或地區的日語「五十音」順序排列進場。韓國文化廣播電台（MBC）介紹不同國家和地區的時候卻配以不恰當的圖片和說明，引起爭議。



圖為2021年7月23日，意大利運動員出席東京奧運開幕禮。（AP）

文化廣播電台配以的部份圖片和說明無傷大雅，例如介紹意大利時配以薄餅的圖片，介紹挪威時則提到三文魚。不過其他的圖片和說明則引起爭議。電視台介紹烏克蘭時則配以切爾諾貝利（Chernobyl）核災現場的圖片。

輪到海地運動員進場時，電視台畫面出現的說明提到近日海地總統遇刺引起的政治動盪；敘利亞選手登場時，電視台形容國家有豐富的地下資源，並且陷內戰十年；馬紹爾群島被稱「曾經是美國的核試場」；薩爾瓦多則被配以比特幣的圖片。

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

文化廣播電台的做法隨即於社交媒體引起討論。有網民表示，於喜慶的盛事提起別國最慘痛的歷史不恰當，並稱甚至可能變成外交風波。

電視台後來發聲明道歉，承認於開幕禮直播介紹烏克蘭和海地等國家時使用不恰當的圖片，介紹其他國家時也使用了不恰當的圖片和說明，向烏克蘭和其他國家的觀眾致歉。