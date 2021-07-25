新冠肺炎｜法國及意大利有民眾示威　抗議當局實施強制健康證明

法國及意大利7月24日有民眾上街示威，抗議政府準備強制民眾出入食肆等場所需要出示健康證明，以及要求所有醫護人員接種疫苗。



法國多個主要城市，包括首都巴黎、馬賽（Marseille）、蒙彼利埃（Montpellier）、南特（Nantes）及圖盧茲（Toulouse）都有大批民眾示威，部分示威者是極右人士和黃背心運動參與者。內政部官員估計，今次有大約16.1萬人上街，比上週的11.4萬人明顯增加。

法國參議院同日辯論國民議會23日通過的針對疫情法案，內容要求民眾進入食肆前，需要證明自己已經完全接種疫苗、最近的病毒檢測陰性結果，或證明從疫情中康復。有關疫情通行證已經在博物館、戲院及遊覽區實施。

新冠肺炎：2021年7月24日，大批民眾在巴黎艾菲爾鐵塔附近聚集，抗議當局擬推出疫情健康通行證。（Reuters）

目前法國大多數成年人已經完全接種，當局希望可以增加疫苗接種率，保障高危人士及減少醫院的壓力，同時避免再次封城。雖然多個民意調查都顯示大多數法國人支持健康證明措施，惟仍有不少反對聲音。

示威大致和平進行，但在巴黎香榭麗舍大道（Champs Elysees）則出現警民衝突，警方一度以胡椒噴霧及水炮車驅散。

意大利亦有類似示威，羅馬（Rome）、米蘭（Milan）及維羅納（Verona）都有數以千計民眾聚集，向政府決定推出「綠色通行證」表達不滿，並形容當局的決定猶如法西斯獨裁。

有關通行證在8月3日生效，民眾進入室內餐廳、運動場、戲院及地方展覽等場地時，需要出示健康證明。而不少民眾在該要求生效前，紛紛預約接種疫苗。

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