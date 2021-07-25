新冠肺炎｜加州動物園有雪豹對病毒呈陽性反應　展區暫停開放

美國加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）7月23日表示，園內一隻雪豹對新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）呈陽性反應，目前已經連同其他同類接受隔離檢疫。



美聯社24日報道，該動物園的飼養員發現9歲雄性雪豹拉米爾（Ramil）出現咳嗽和流鼻水情況，於是抽取牠的糞便樣本進行化驗，最終經過動物園及加州動物健康和食物安全實驗室（California Animal Health and Food Safety Laboratory System，CAHFS）化驗後，證實對新冠病情呈陽性反應。

新冠肺炎：美國加州聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）有雪豹對病毒呈陽性反應。（San Diego Zoo Wildlife Alliance圖片）

目前未知拉米爾的感染途徑，牠亦沒有出現其他病徵。而與拉米爾共用圍欄的一隻雌性雪豹及兩隻東北豹（Amur leopard）則被園方認為可能受感染，因此全部都要隔離檢疫，展區暫停開放。

動物園的聲明指，園方沒有強制員工接種疫苗，但規定未打針的員工需要戴口罩和遵守衛生指引。另外當局亦為靈長類及貓科等高危動物接種疫苗，惟拉米爾確診前尚未接種。

該動物園的姊妹設施聖地牙哥動物園野生動物公園（San Diego Zoo Safari Park）亦曾在1月傳出動物確診個案，當時有一批大猩猩從工作人員感染病毒，成為全球首宗已知的類人猿感染病毒的例子。該批大猩猩沒有出現病徵，目前已經康復。