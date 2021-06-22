全球疫下變無人之境　動物都可以盡興

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-06-22 19:00

新冠疫情大流行至今近一年半，在各地封城措施之下，經濟活動與人口流動大停擺。就算身在香港，舉頭一望，這一年多來藍天的日子感覺特別多。在人類活動的缺席下，地球上其他生物似乎也活得更好，動物「重奪」了棲息地，部分珍貴物種的繁殖也變得較容易。疫情讓人類受盡折磨，可幸的卻是地球因此重獲生機？

Apple TV+今年早前推出、由英國自然歷史學家大衛艾登堡（David Attenborough）擔任旁白的紀錄片《這一年 地球變得不一樣》（The year Earth Changed），記述了疫情以來，疫情讓人們都在家隔離之際，平常人來人往之地也頓成「無人之境」。

佛羅里達州朱諾海灘沒了人山人海的泳客，成了小海龜的孵化場。（The year Earth Changed）

佛羅里達州的朱諾海灘，每年夏季都被泳客佔據，在2020年，赤蠵龜卻能輕易地上岸產卵，海龜築巢的成功率估由四成增加至六成一。在阿拉斯加海域，因沒了大型郵輪而重拾寧靜，科學者以水底咪高峰發現，座頭鯨的聲音互動變得頻繁，交流變得更容易，連母鯨可游到更遠的地方捕食，同時仍能聽到幼鯨的呼叫。

日本奈良巿這兩年缺少了遊客，奈良鹿等不到人們餵飼的仙貝，並沒有我們擔心的會餓死，竟連群結隊的回到「老地方」吃草，重拾了覓食的本能，誤食塑膠垃圾的情況也減少。

奈良鹿沒了遊客餵飼米餅，是否會如我們擔心般餓壞了？（The year Earth Changed）

在南非，非洲企鵝以往每朝早上出海捕魚，但需要等到日落後沙灘人群散去，方可上岸回家，餵飼已餓了大半天的幼雛。人們以為跟企鵝是和平共存，卻沒想到我們其實令牠們的生存變得艱難。過去30年，南非的企鵝數量下降了近70%。

但是，在人迹全無的2020年，企鵝爸媽再無人阻擋去路，一天能來回捕魚兩三次，輕易滿足小企鵝的胃口，使小企鵝存活率大增，部分企鵝家庭甚至有能力去哺育第二窩小企鵝。

沒有泳客阻擋回家路線下，南非企鵝可以一天餵飼幼雛兩三次，大大增加小企鵝的存活率。（The year Earth Changed）

不只是動物，疫情減少了人類經濟活動，空氣質素得以大大改善，北印度的民眾在三十年來，竟首次在家的天台眺望到長年被霧霾隱藏的喜馬拉雅山，白雪覆蓋的山脈與藍天相接的壯麗奇觀，訴說了大自然自我療癒的能力。

喜馬拉雅山原來就在眼前！北印度居民在疫情期間天朗氣清的日子才發現這個奇觀。（The year Earth Changed）

儘管2020年是疫情發生僅數個月，但大自然各個方面已出現了快速的轉變，動物生態也迅速得以恢復，現實中的例子遠遠不只這條48分鐘紀錄片裏所提及的。去年9月，澳洲悉尼對開海域發現一條藍鯨出沒，為近一百年的第三次，藍鯨這種世上體積最龐大的動物一向甚少在近岸海域出現；今年5月，阿根廷也自1980年代以來，在貝爾梅霍河（Bermejo River）首次再發野生巨獺（giant river otter, Pteronura brasiliensis）。這次發現相當令人驚喜，這個物種因人類捕獵及棲息地消失而瀕臨絕種，專家一度以為巨獺已在阿根廷絕跡。

阿根廷時隔逾30年，再發現巨獺蹤影。(Fundación Rewilding Argentina)

人類大停擺：疫下新研顯學

到底藍鯨游近岸，巨型水獺再「現身」是巧合，還是真的因為人類「閉關」所致？全球各地科學家都試着舉出例子和證明，甚至開始研究有謂「人類停擺」（Anthropause）的疫下新現象。

今年，人類活動及國際航運並未完全恢復，藉這段時期研究人類活動為各物種所帶來的影響，對於長遠保育工作相當重要。

沒有人類騷擾，野生動物的生活習慣也改變。（The year Earth Changed）

然而，這個問題並不是非黑即白。當封城下人類活動受限，保育工作同時亦因而受阻、亞馬遜森林的伐木有增無減、侵略性動植物品種得以野蠻生長、非法狩獵活動亦沒完全停下來。

因此，答案是尋找更佳的共存方式，人類作出小改變，讓其他物種的生存條件得到大改善，正如《這一年 地球變得不一樣》紀錄片中提到，在物種繁殖季節關閉沙灘、減慢船隻航行速度、教育遊客及嚮導、控制空氣質素、修改公路以避開動物棲息地等，都能對特定物種帶來莫大裨益。