英媒：G20氣候會議持續竟夜仍未達共識　與中俄印有關

7月23日，二十國集團（G20）的環境、氣候、能源部長儘管在會議上重申了2015年巴黎氣候協定的目標，但是卻沒能就加強氣候保護達成共識，原因與中俄印有關。



在會議閉幕共同聲明中，沒能出現此前外界期待的「2030年前實現升温不超過攝氏1.5度」之承諾。

英媒7月24日報道稱，由於俄羅斯、中國、印度和沙特阿拉伯的反對，G20成員國的部長們未能就逐步淘汰煤炭或取消化石燃料補貼達成協議。

報道稱，22日晚上，那不勒斯的會議持續了一整晚，讓許多代表疲憊不堪，這表明談判是多麼令人擔憂。

與此同時，輪值主席國意大利生態轉型部長辛加拉尼（Roberto Cingolani）7月23日在記者會上說：「這是一場馬拉松，正如你們從我的襯衫上看到的，我一直在出汗，這不是特別容易。」

他還說，多個國家的與會代表都拒絕了這一更高的目標。辛加拉尼強調，現在的目標依然是：與工業時代前相比，升温幅度控制在2攝氏度以下；並且繼續努力將升温幅度控制到1.5度。

辛加拉尼還說，和中俄印的談判尤其困難，中國和印度最終拒絕在兩處有爭議的地方簽字。

德國環境部國務秘書弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）也參加了此次會議。他透露，談判進行得十分艱難。令他尤其感到遺憾的是，各國沒能在煤炭以及煤炭補助問題上達成共識。

弗拉斯巴特指出，針對新興國家尚有許多說服工作要做，新興國家迄今為止的主要立場都是要求發達工業國加大對氣候保護的投入。「此外，中國、印度、俄羅斯等國對礦物能源有着非常不同的看法。」

弗拉斯巴特也強調，此次峰會依然存在一些積極跡象。比如，G20首次將自己定義為"責任共同體"，認為應當共同抵禦氣候變化、讓1.5度之目標「依舊可行」。

聯合國氣候秘書處執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）指出，全球80%的碳排放都由G20國家造成，若沒有G20國家的努力，1.5度之目標就無從談起。