林鄭向河南省人民表示深切慰問　指應對氣候變化須市民配合

河南省鄭州等出現罕見暴雨，多個地方水浸，截至今日（22日）至少33人死亡，8人失蹤。行政長官林鄭月娥今日在Facebook發文，向河南省人民表示深切慰問。她引述各地專家指出，全球氣候變化令極端天氣變得更為頻繁，認為全球攜手應對氣候變化已經是刻不容緩，同時亦呼籲港人支持和配合香港達致低碳轉型。



林鄭月娥。（張浩維攝）

林鄭表示，相信在中央和省市政府全力救援下，受災居民可以獲得妥善照顧。她提到，各地專家已不斷指出，全球氣候變化令極端天氣變得更為頻繁，認為世界各國都不能獨善其身，除了河南暴雨，近日歐洲及北美亦分別遭遇水災及熱浪侵襲，指出全球攜手應對氣候變化已經是刻不容緩。

（林鄭月娥Facebook/中新網）

林鄭︰要達致低碳轉型 必須得到廣大市民支持

林鄭指自己在擔任政務司司長期間，已負責統籌各政府部門應對氣候變化，在去年11月的《施政報告》亦提出爭取在2050年前實現「碳中和」，為此會更進取地研究各種可行的減碳方法。

她提及，由於電力供應佔了本港碳排放很大份額，已親自會見兩間電力公司，並於今日首次召開由她本人主持的「跨政策局和部門的氣候變化及碳中和督導委員會會議」，制定減碳藍圖。

林鄭在文中亦呼籲，要達致低碳轉型，必須得到廣大市民支持和配合，冀大眾為了地球、為了下一代，共同努力，爭取如期，甚至更早在香港實現「碳中和」。