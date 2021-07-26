國際晨報｜東京奧運疫情中開幕　更多考驗尚在後頭

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東京奧運7月23日揭幕，開幕禮雖未開放讓一般觀眾入場，大會仍致力讓盛事氣氛傳遍各地。場館發放美麗的煙花燃亮夜空、無人機群飛排出立體地球、知名唱作歌手Misia高唱日本國歌，各國代表隊在「勇者鬥惡龍」及Final Fantasy等知名電玩遊戲配樂下進場，最後由日本籍的網球好手大坂直美燃點聖火。

日本受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，以往大批政要、各國代表及贊助商出席的盛況不見，僅日皇德仁、美國第一夫人吉爾、法國總統馬克龍等15位領袖出席。此外東京都疫情連日來持續惡化，日本民眾對應否繼續舉辦立場兩極，有示威者在開幕主場館外抗議，只要場內一靜下來，便聽到場外示威者的聲音，情況令人尷尬。這也反映出，日本中央政府與東京都政府等面對的難題。除了疫情，天氣炎熱和潮濕，以及快將迫近的颱風尼伯特（Nepartak）也考驗大會應變力。

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