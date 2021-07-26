美媒：英國擬終止中國廣核集團參與核能項目

中英關係恐再度惡化，英國政府對北京立場正日趨強硬。美媒7月26日引述知情人士稱，英國政府正研究封殺中國一家大型國有企業。



據美國彭博社報道，英國政府正在研究如何讓中國國有核能公司中國廣核集團有限公司（China General Nuclear Corp.，CGN）退出英國未來所有的電力項目，這進一步表明中英關係正在惡化。

報道引述一名不願透露姓名的知情人士透露，可能面臨風險的項目包括薩福克郡（Suffolk）價值200億英鎊的Sizewell C核電站，以及埃塞克斯（Essex）的Bradwell-on-Sea開發項目。

中廣核是Hinkley Point C核電站33%的投資者，該核電站目前正在薩默塞特郡（Somerset）建設，是英國最大的基礎設施項目之一。

彭博社稱，此舉突顯出約翰遜（Boris Johnson）政府對北京的立場正在日趨強硬。

英國首相約翰遜已經阻止中國華為公司參與英國5G網絡建設。

中國聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）7月5日宣布收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF），英國國家安全顧問該收購案展開調查。

針對英國政府多次採取封殺中國企業的行動，中國外交部發言人表態稱，希望英方採取客觀公正態度，獨立自主作出符合自身利益的選擇，為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。