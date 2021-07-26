美國副卿訪華｜中美關係能走往新方向？印度專家：兩國需建立互信

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）7月26日訪華，在天津與中國外交部副部長謝鋒會談。外界關注舍曼的中國之行能否引領中美關係走往新方向。有印度專家表示，中美兩國最重要的是建立互信尋求合作，別要採取敵對態度。



印度一名專門撰寫有關中國政治、社會和文化問題的專欄作家博蘇（Rabi Sankar Bosu）於中國環球電視網（CGTN）撰文，指在拜登（Joe Biden）政府仍然沿用特朗普（Donald Trump）政府對華強硬政策的背景下，舍曼要做的是秉持兩國合作共贏精神。

圖為2021年7月23日，美國副國務卿舍曼於首爾會晤韓國官員。（AP）

博蘇撰文指出，美國今次寄望借着舍曼訪華，消除與中國在政治和經濟領域的分歧，但如果舍曼有意把美國的利益和價值觀強加於中國身上，令美國的對華政策佔據上風，她這次訪問的目的將招致失敗。反之，若她想讓雙邊關係回到正軌，便應該避免玩零和遊戲。

博蘇認為，如果舍曼想着眼於把地緣政治霸權置於中國之上，削弱中國在全球舞台上的經濟、政治和戰略影響力，中方肯定會如中國外交部發言人趙立堅7月22日所說，中方將表明「捍衛國家主權、安全和發展利益的堅定態度。」

博蘇又指，美國因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而面臨經濟危機，美方現時正需要中國的幫助。因此，舍曼訪華將是中美關係翻開新篇章的契機，這對兩國乃至整個世界都具有重大意義。