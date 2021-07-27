馬來西亞下議院年內首次召開會議　安華批評提呈動議遭駁回

馬來西亞國會受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而停擺數月。在國家元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）諭令施壓下，下議院7月26日終於召開2021年以來第一次會議。反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）因提呈緊急動議未能納入議程而在會上批評議長愛資哈爾（Azhar Azizan Harun），指對方違抗諭令等同叛國。



安華26日在國會出席會議時稱，國家元首諭令是盡快召開國會會議，平時召開、有辯論的國會會議，而非不准投票和辯論的特別國會會議。他說：「如果違抗諭令就是背叛，首相在這方面還蠻大膽的，背叛元首的諭令，我不希望議長也背負這個罪名。」

圖為馬來西亞反對派領袖安華在Twitter發布的相片。（Twitter@anwaribrahim）

馬來西亞因疫情頒布國家緊急狀態，國會因此自1月起停會。上議會主席賴斯（Rais Yatim）和愛資哈爾獲阿卜杜拉接見後，兩人6月30日稱，他們謹遵元首諭令，在緊急狀態結束、8月1日前召開國會特別會議。

安華7月12日向下議院秘書呈交動議，要求允許議員就包括疫情開銷、疫苗接種事項和國家復甦計劃在內、與緊急狀態有關的條例進行辯論。不過遭愛資哈爾以違反議會規則為由駁回。