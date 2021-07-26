美國副卿訪華｜舍曼與王毅謝鋒會晤後　強調繼續施壓中國

7月26日，與中國外長王毅及副外長謝鋒會晤之後，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）結束了訪華之行。她在Twitter寫道，美方將繼續敦促中國尊重國際規範及國際義務。美國國務院也發表聲明，措辭強硬。



Open communication – even when we disagree – is critical to diplomacy. We will continue to press the PRC to respect international norms and its international obligations. https://t.co/M5oGHKRdAw — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) July 26, 2021

7月26日，舍曼在離開中國之前發推文稱，「開放的溝通——即使我們意見不一致——對外交至關重要。我們將繼續敦促中國尊重國際規範及其國際義務。」

對於這次中國之行，美國國務院已經發表聲明。聲明稱，舍曼強調，美國歡迎中美之間的激烈競爭，美方打算繼續加強自身的競爭力，但不尋求與中國發生衝突。

聲明還表示，舍曼還對中國的一系列行動表示了關切，這些行動有悖於美方以及盟友和夥伴的價值觀和利益，並破壞了基於規則的國際秩序。舍曼還提出了對香港人權問題的擔憂，包括北京的反民主運動；還對新疆持續發生的種族滅絕和反人類罪行表示了擔憂；對中方在西藏的暴行表示擔憂。

舍曼還對中方限制媒體接觸和新聞自由表示擔憂。她還說，「我們對中國的網絡行為感到擔憂。對台灣以及東海和南海問題表示擔憂。」

另外，聲明還重申了新冠病毒溯源等議題。

此前，7月26日上午，中國副外長謝鋒同舍曼在天津舉行會晤。謝鋒指出，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因就是美國一些人把中國當作「假想敵」。

而中國外長王毅7月24日在成都同巴基斯坦外長庫雷希（Shah Qureshi）舉行戰略對話時也表態稱，如果美國還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼中國有責任好好給美國補上這一課。