拜登：美軍2021年底前結束伊拉克作戰任務

美國總統拜登（Joe Biden）7月26日表示，美國在伊拉克的戰鬥任務將在2021年年底前結束。
據美聯社報道，美國總統拜登26日在橢圓形辦公室會見伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）時對記者說：「到今年（2021年）年底，我們不會參加戰鬥任務。」
拜登也表示，拜登政府仍然致力於與伊拉克的夥伴關係。他說，美國軍隊將繼續協助伊拉克打擊極端組織ISIS。
美國和伊拉克發布的一份聯合聲明稱，美伊兩國安全關係將集中在訓練、諮詢和情報共享上。
拜登說：「我們共同打擊ISIS對該地區的穩定至關重要，我們的反恐行動將繼續下去，即使我們正在轉向我們將要談論的這個新階段。」
拜登沒有說明他是否計劃減少駐伊美軍人數，目前美國在伊拉克駐軍的規模約為2,500人。
白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）拒絕透露2021年年底前將有多少美國軍隊留在伊拉克。
普薩基說：「隨着時間的推移，這個數字將由任務所需的東西決定，所以現在更多的是在我們過去幾年擁有的基礎上，向更多的諮詢和培訓能力轉變。」
此前，美國總統拜登4月14日宣佈，駐阿富汗美軍將於2021年9月11日前撤出，以結束美國歷史上最長的戰爭。
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