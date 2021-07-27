拜登：美軍2021年底前結束伊拉克作戰任務

美國總統拜登（Joe Biden）7月26日表示，美國在伊拉克的戰鬥任務將在2021年年底前結束。



2021年7月26日，美國總統拜登（右）在華盛頓白宮橢圓形辦公室與伊拉克總理卡迪米（左）舉行會談。（AP）

據美聯社報道，美國總統拜登26日在橢圓形辦公室會見伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）時對記者說：「到今年（2021年）年底，我們不會參加戰鬥任務。」

拜登也表示，拜登政府仍然致力於與伊拉克的夥伴關係。他說，美國軍隊將繼續協助伊拉克打擊極端組織ISIS。

美國和伊拉克發布的一份聯合聲明稱，美伊兩國安全關係將集中在訓練、諮詢和情報共享上。

拜登說：「我們共同打擊ISIS對該地區的穩定至關重要，我們的反恐行動將繼續下去，即使我們正在轉向我們將要談論的這個新階段。」

拜登沒有說明他是否計劃減少駐伊美軍人數，目前美國在伊拉克駐軍的規模約為2,500人。

2021年7月26日，美國總統拜登在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見伊拉克總理卡迪米時發表講話。（AP）

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）拒絕透露2021年年底前將有多少美國軍隊留在伊拉克。

普薩基說：「隨着時間的推移，這個數字將由任務所需的東西決定，所以現在更多的是在我們過去幾年擁有的基礎上，向更多的諮詢和培訓能力轉變。」

此前，美國總統拜登4月14日宣佈，駐阿富汗美軍將於2021年9月11日前撤出，以結束美國歷史上最長的戰爭。