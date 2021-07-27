緬甸選舉委員會宣布廢除2020年大選結果

鑑於合法性和公平性，緬甸選舉委員會7月26日晚發布公告，宣布廢除2020年緬甸大選結果。



2021年2月4日，在泰國曼谷的緬甸大使館前，一名居住在泰國的緬甸人戴着印有昂山素姬頭像的面具抗議。（AP）

重新組建的緬甸聯邦選舉委員會26日發布公告稱，2020年11月8日舉行的大選不合法、不公正，廢除此次選舉結果。

緬甸選舉委員會公布了2020年大選的315個鄉鎮的選民名單檢查情況，並表示，選民名單顯示每個鄉鎮和投票站都出現了大量選民登記錯誤的情況。

公告中還表示，檢查結果顯示，無身份證的選民、在名單上出現3次或3次以上持有同一身份證的選民等各種選舉舞弊案件總數為超過1,130萬宗。而在2020年大選中，選民總數超過3,827萬人，涉及選舉舞弊的選票達到了29.54%。

公告指出，由於民盟在主辦此次大選過程中為了獲勝，出現了大量舞弊，已嚴重違反《緬甸聯邦選舉法》，因此廢除2020年大選結果。

緬甸軍方表示將在兩年內重新舉行大選，並將在下次大選之後將權力交給民選政府。

緬甸年2020年11月舉行大選，全國民主聯盟（民盟）獲半數以上聯邦議會席位。緬甸軍方與民盟圍繞大選結果產生分歧，軍方認為大選存在舞弊行為，要求展開調查，並推遲召開新一屆聯邦議會會議。但民盟方面予以拒絕。

2021年2月1日，緬甸總統温敏、國務資政昂山素姬及民盟部分高級官員被軍方扣押。緬甸軍方隨後宣布實施為期1年的緊急狀態，國家權力被移交給國防軍總司令敏昂萊。2月2日，緬甸國防軍總司令部宣布成立國家管理委員會，敏昂萊任委員會主席，並宣佈布成立了一個由6人組成的聯邦選舉委員會。