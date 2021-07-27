古巴駐巴黎大使館遭投擲汽油彈　法國譴責施襲者

撰文：房伊媚
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古巴駐法國巴黎的大使館7月27日表示，大使館26日晚遭汽油彈襲擊，大使館受到一些破壞，幸無人受傷。法國加強大使館附近的保安措施。法國外交部譴責施襲者，稱已展開司法調查，以找出施襲者的身份。

古巴駐法國大使館：古巴駐法國巴黎的大使館7月26日晚遭汽油彈襲擊。圖為7月27日，專家在古巴駐法國大使館修理受損設施。（Reuters）

大使館發聲明指，有2人向大使館投擲3枚汽油彈，導致大使館正面和入口起火。古巴外交部在Twitter公布汽油彈的照片，並稱對這些行為有直接責任的人，在煽動暴力以及針對古巴的仇恨。

古巴駐法國大使館將矛頭指向美國，指美國政府針對古巴的行動，正是鼓勵了這些行為。

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