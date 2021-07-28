新冠肺炎｜歐美澳日就溯源第二階段調查發聯合聲明　中方堅決反對

歐盟、美國、日本與澳洲等官員就新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）溯源第二階段調查工作發表聯合聲明。中方回應事件時，強調堅決反對以開放透明科學調查之名、行政治操弄之實的做法。



7月27日，歐盟創新、研究、文化、教育和青年委員與澳洲、美國、日本的科技部門官員和顧問發表聯合聲明，支持世衛組織（WHO）牽頭開展新冠病毒溯源第二階段調查工作。

中國駐歐盟使團對此回應稱，中方堅決反對以開放透明科學調查之名、行政治操弄之實的做法。

中方強調，將疫情污名化、病毒標籤化、溯源政治化，嚴重干擾和破壞了國際溯源研究合作，也給各國抗擊疫情、挽救生命製造了極大困難和障礙。「我們必須予以拒絕。」

中國駐歐盟使團指出，2021年初，來自10國的國際權威專家同中國權威專家組成聯合專家組，在華開展了為期28天的聯合研究並發布聯合研究報告。

中方強調，這份報告的形成，遵循了世衛組織的程序，採取了科學的方法，體現了權威性和科學性，得到了國際社會普遍認可和尊重，為推進全球溯源工作打下了良好基礎。

近期，有近60個國家就溯源問題致函世衛組織總幹事或單獨發聲，指出病毒溯源是一項科學任務，要靠科學家在全球範圍內進行考察研究，強調溯源問題不能被政治化，世衛組織發布的中國—世衛組織聯合研究報告應該得到維護。

中國駐歐盟使團表示，「這些客觀理性的聲音應該得到尊重和重視。」

中方強調，奉勸有關方面停止在溯源問題上搞政治操弄，停止利用溯源問題推卸責任，停止蓄意破壞國際溯源研究合作，採取真正負責任的科學態度，同國際社會一道為戰勝疫情、維護人類健康福祉做出應有貢獻。