中國拒絕第二階段溯源　聯合國及世衛促北京合作

中國拒絕在展開新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源第二階段調查計劃，聯合國公開表態，促包括中國在內的所有國家與世界衛生組織（WHO）展開全面合作。



世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月16日提出到中國展開新冠病毒源頭第二階段調查的計劃。

WHO稱世界各國務必通力合作，調查造疫情肆虐的病毒源起。

當世衛組織發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）被問到中國拒絕第二階段溯源調查計劃時，他稱：「疫調與政治無關，更不是推諉卸責。」

他說：「這是個基本的要求，我們都必須搞清楚病原體如何在人群中蔓延開來，有鑑於此，全球各國的確有責任共同努力，並基於夥伴精神與世衛組織合作。」

在回答有關聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）是否對中國拒絕參與世衛組織調查進行評論的問題時，哈克表示：「世界衛生組織負責該進程，他們負責調查的情況。我們呼籲包括中國在內的所有成員國，與世界衛生組織全面合作。」

哈克還表示：「如果世界衛生組織認為需要進一步調查，我們期待所有國家進行合作。」

2021年2月19日，慕尼黑安全會議舉行線上特別會議，世界衛生組織總幹事譚德塞通過視頻出席該會議。（新華社）

中國國家衛健委副主任曾益新22日稱，中方不可能接受世界衛生組織第2階段病毒溯源計畫。他強調，世衛專家組早於年初實地考察武漢病毒所後，就得出病毒極不可能起源於實驗室的結論。