美國議員籲美企退出贊助北京冬奧　中國：典型美式鬧劇

美國一群國會議員要求美國公司退出北京冬奧贊助後，中國外交部發言人趙立堅7月28日對此回應稱，這些美國議員的言論充斥着傲慢無知和謊言，是典型的美式鬧劇。



趙立堅回應稱，中方注意到美國個別議員基於意識形態和政治偏見，藉此對中方污衊、抹黑，企圖干擾、阻礙破壞北京冬奧會的籌辦和舉行，這嚴重違背奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，中方對此堅決反對。

2021年4月1日，在北京國家水上運動中心舉行2022年北京冬奧會冰壺測試比賽。（AP）

趙立堅批評這些美國議員的言論充斥着傲慢無知和謊言，是典型的美式鬧劇，註定不得人心，也不會得逞。

趙立堅又稱，美方的個別反華議員在聽證會上反復炒作相關議題，並向企業施壓，他們這種用政治陰謀綁架商業，以疆制華的險惡用心昭然若揭。相信任何有理性的有良知的美國企業會做出正確的判斷。

路透社7月27日報道，美國兩黨國會議員抨擊2022年北京冬奧會的美國企業贊助商，包括可口可樂、Visa和Airbnb，指責他們將利潤置於中國「種族滅絕」指控之前。