美國務卿布林肯訪問印度期間　會見達賴喇嘛代表

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月28日在訪問印度期間，會見西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的代表，外媒指此舉可能會激怒中國。



布林肯7月28日在Twitter上發布自己在新德里會晤民間社會代表的照片，在這些代表當中，達賴喇嘛的代表備受關注。布林肯還特意發一張這位代表的單人圖片。

I was pleased to meet civil society leaders today. The U.S. and India share a commitment to democratic values; this is part of the bedrock of our relationship and reflective of India』s pluralistic society and history of harmony. Civil society helps advance these values. pic.twitter.com/5NL2WiQ13o — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2021

路透社7月28日報道稱，布林肯會晤的這位達賴喇嘛代表是西藏流亡政府代表仲瓊歐珠（Ngodup Dongchung）。

報道稱，布林肯與仲瓊歐珠的會晤，是2016年時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）在華盛頓會晤達賴喇嘛以來與西藏代表最重要的接觸。

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會見印度外長蘇傑生

與此同時，這也是布林肯就職以來首次訪問印度。當天他還會見了印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和其他官員，然後前往會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。

布林肯表示，美印關係是「世界上最重要的關係之一」。報道指，預計雙方將就新冠肺炎（COVID-19）疫苗的供應、阿富汗的安全形勢及印度的人權紀錄進行討論。