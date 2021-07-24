布林肯出訪印度　料中國及新冠疫苗成為重點

美國國務院7月23日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）下週出訪印度，預計應對中國及新冠疫苗成為行程重點。



布林肯26至29日訪問印度，並在28日與印度總理莫迪（Narendra Modi）及外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談。國務院指，布林肯訪印的議題是圍繞印太接觸、分享地區安全利益和民主價值、解決氣候危機，以及應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

另外布林肯屆時亦可能討論在9月底聯合國大會期間，舉行由美國、日本、澳洲及印度組成的四方安全對話（Quad）峰會的可能。

而在3月舉行的四方安全對話網上峰會，各國同意由印度生物科技有限公司（Biological E. Ltd）在2022年底前生產最少10億劑新冠疫苗，主要提供予東南亞及太平洋國家。

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不過作為全球最大疫苗生產國的印度面對嚴峻疫情，導致疫苗生產停頓。布林肯23日接受MSNBC訪問時指，印度是抗疫起重要作用的國家，他理解當地目前專注於自身問題，但疫苗生產一旦全速進行，就可以向世界各地供應，令抗疫工作帶來巨大改變。

除了促進兩國合作，主管南亞及中亞事務的美國助理副國務卿湯普森（Dean Thompson）表示，布林肯亦會向印度提出當地人權問題。

布林肯結束印度之行後，將會轉到科威特訪問。今次亦正值副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問日本、韓國、蒙古、中國等地。國務院指，她會在28日到瑞士日內瓦，率領美國代表與俄羅斯舉行核軍備控制的談判。