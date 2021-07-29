新冠肺炎｜聯合國專員：緬甸或成下一個「超級傳播國」

英媒7月28日引述聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）稱緬甸有可能成為下一個新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）「超級傳播國」。英媒7月27日引述他稱，呼籲緬甸進行新冠停火（COVID ceasefire）。



緬甸軍方2月發動政變後，國家深陷政治和經濟危機，更為疫情「火上加油」。緬甸的疫苗接種項目難以推進，病毒檢測近乎崩潰，公立醫院運作幾近癱瘓。這是因為不少醫護人員罷工，轉而私下向新冠肺炎病人提供治療之故。

《衛報》28日在報道中引述安德魯斯的話，他稱緬甸新冠肺炎確診及死亡個案確實數字仍未明。他稱醫生及記者被針對，導致外界能以拿到相關數字。他稱：「我們知道數字飆升。 這是一個非常迅速、驚人的增長。」

根據緬甸政府的數字，自6月1日來有4,629個死亡個案。這數字可能仍是被低估。

緬甸新冠肺炎疫情：圖為7月28日，一名男子在仰光的南達貢區購買氧氣。（AP）

他稱：「緬甸正在變成新冠病毒的『超級傳播國』。Delta等變種病毒是極危險、極致命、極具傳染性……出於各種原因，這是非常非常危險的。」

他稱：「新冠病毒（的傳播）不理民族、邊境、意識形態、政黨，這就是事實。它是一個平等威脅所有人的殺手。如緬甸變成超級傳播國，這個地區容易遭受更大的苦難。」