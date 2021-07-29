王毅會見塔利班代表　阿富汗外交部：期待中國發揮作用

中國外長王毅會見塔利班代表後，阿富汗外交部7月28日發表聲明稱，期待中國政府在向塔利班施壓方面發揮寶貴作用。



2021年7月28日，王毅在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾。（中國外交部官網）

據俄羅斯衛星通訊社7月29日報道，阿富汗外交部在聲明中提到，「阿富汗期待中國政府發揮寶貴作用，推動加強地區共識，為制止暴力、建立停火、確保和平、結束外國恐怖分子在阿富汗存在而向塔利班施加國際壓力。」

7月28日，王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行，塔利班宗教委員會和宣傳委員會負責人同行。

中國外交部7月28日聲明提到，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途命運應該掌握在阿富汗人民手中。

王毅會見期間指出，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，希望與「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊。

布林肯表態

對於塔利班代表訪華的消息，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月28日表示，美國認為中國和其他國家參與和平解決阿富汗問題的進程具有8正意義，「和平解決衝突，建立一個真正具有代表性和包容性的政府，符合每個人的利益。因此，如果中國按照這些利益行事，如果其他國家也按照這些利益行事，那是一件正面的事情」。

此外，對於中國參與阿富汗問題有什麼看法，布林肯稱「因為這裏流行的觀點似乎是，隨着美國退出（阿富汗），中國就會進入這個真空。」