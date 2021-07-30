俄羅斯「科學」實驗艙升空八天　成功與國際太空站連接

俄羅斯「科學」（Nauka）實驗艙7月21日發射升空，期間曾多次出現輕微故障，但最終在29日成功與國際太空站（ISS）連接，為太空人提供新的研究空間。



俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）在網上直播「科學」實驗艙與國際太空站連接的過程，雖然比原定時間稍遲數分鐘，當局根據測距數據及站內人員報告，證實兩者運作正常。

「科學」艙又名為「多用途實驗艙」（Multipurpose Laboratory Module），重20公噸，它將會為國際太空站人員提供更多工作和儲存空間，以及安裝再生水和氧氣的設備。

俄羅斯「科學」實驗艙經過八天飛行後，最終在7月29日成功與國際太空站連接。圖為「科學」艙接近國際太空站的一刻。（Reuters）

「科學」艙成功與國際太空站連接，可謂經歷一波多折。它原本計劃在2007年升空，但多次遇到技術問題而延遲，並在2013年發現其燃燒系統有污染問題，導致當局需要花費大量時間和金錢解決問題。

而它在7月21日於哈薩克（Kazakhstan）拜科努爾航天發射場（Baikonur Cosmodrome）後，亦連番出現小故障，令外界一度憂慮它能否順利與國際太空站連接。

「科學」艙是2010年以來，國際太空站俄羅斯艙段的最新部分，同時反映莫斯科方面有意繼續維持太空站的運作。俄羅斯航天集團總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）曾在6月表示，除非美國解除對俄國太空業的制裁，莫斯科可能在2025年撤出國際太空站。