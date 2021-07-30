新冠肺炎｜拜登要求公務員必須打針　籲向接種民眾派100美元

美國總統拜登（Joe Biden）7月29日宣布一連串措施，要求聯邦政府人員遵守防疫措施，並增加新冠疫苗接種量，以保障他們及家人。



拜登表示，預計美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案會持續增加，並希望住在個案數目甚高地區的民眾遵守美國疾病控制和預防中心（CDC）戴口罩的指引，指所有聯邦人員都會做同樣的事。

他重申，要擊敗病毒，就需要有更多人接種疫苗，因此大家需要踴躍參與，但強調現時醫療專家認為美國民眾目前沒必要接種加強劑疫苗。

政府人員須證明已完全接種

白宮的聲明提到，所有聯邦政府僱員及外判員工須證明自己的接種狀況，假如他們仍未完全接種疫苗，就必須在工作場所戴口罩和保持社交距離，以及每週進行一至兩次的病毒檢測，同時可能限制出差機會。而大部分進入聯邦建築物的訪問則必須出示陰性的病毒檢測證明，華府亦會鼓勵私營企業跟隨有關模式。

拜登同時指示國防部研究如何強制軍方人員接種新冠疫苗，指美軍人員在全球服役，不少地區的疫情可能仍然肆虐，而且當地的接種率或偏低。

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拜登：資助民眾接種

另外拜登亦宣布，政府會補貼中、小企業，協助員工利用有薪假期與家人接種疫苗，並呼籲各州份和地方政府為每位接種民眾資助100美元。他又表示，全國的學校可以和必須在秋季復課，因此要求全國各校區在未來數週設立最少一個臨時接種站，為12歲或以上兒童提供疫苗。