Delta來勢洶洶　歐美紛出招推強制接種疫苗可行嗎？︱國際晨報

政府要強制民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗嗎？這成為全球不少政府的難題，在變種病毒Delta肆虐的情況下，歐美多國政府開始傾向「出招」，強制大批民眾接種疫苗，例如美國將強制政府僱員接種、法國與意大利要求民眾去餐廳先持「健康通行證」等，只是這些招數往往也會引來不少民眾示威反對，出現阻力。
變種病毒Delta令多國疫情反彈，美國新增確診病例數字有回升跡象，成為總統拜登不得不出招的原因，據美媒報道，他將宣布強制所有聯邦政府員工接種疫苗，當地也有一些大型美企開始要求員工接種疫苗。
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在歐洲，法國要求民眾到餐廳、酒吧、商場等地方，須先持有「健康通行證」，民眾若要取得通行證，就須證明他們已完成接種疫苗或最近接受病毒檢測並取得陰性結果，又或近期染疫後康復，此等同「強制」不少民眾施打疫苗。意大利也跟隨類似做法。
歐美大力推動接種疫苗，但在法國、意大利均出現民眾示威的場面，成為阻力，也是不少政府頭痛之處。
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