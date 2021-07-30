Delta來勢洶洶　歐美紛出招推強制接種疫苗可行嗎？︱國際晨報

政府要強制民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗嗎？這成為全球不少政府的難題，在變種病毒Delta肆虐的情況下，歐美多國政府開始傾向「出招」，強制大批民眾接種疫苗，例如美國將強制政府僱員接種、法國與意大利要求民眾去餐廳先持「健康通行證」等，只是這些招數往往也會引來不少民眾示威反對，出現阻力。



變種病毒Delta令多國疫情反彈，美國新增確診病例數字有回升跡象，成為總統拜登不得不出招的原因，據美媒報道，他將宣布強制所有聯邦政府員工接種疫苗，當地也有一些大型美企開始要求員工接種疫苗。

▼點圖觀看美國的疫情狀況▼

在歐洲，法國要求民眾到餐廳、酒吧、商場等地方，須先持有「健康通行證」，民眾若要取得通行證，就須證明他們已完成接種疫苗或最近接受病毒檢測並取得陰性結果，又或近期染疫後康復，此等同「強制」不少民眾施打疫苗。意大利也跟隨類似做法。

歐美大力推動接種疫苗，但在法國、意大利均出現民眾示威的場面，成為阻力，也是不少政府頭痛之處。

↓想看更多深入分析？請立即點擊閱讀：

美國疫情丨強制聯邦政府接種疫苗 美國政府能帶起頭作用嗎？

讓公共衛生凌駕於個人自由 美國各級首推強制疫苗接種

新冠疫苗│盤點新一代疫苗 滿足全球市場需求成功在望？

網紅獲聘「唱衰」輝瑞疫苗 背後潛藏龐大反疫苗產業

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。