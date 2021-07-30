以色列商船阿曼水域遇襲　是否涉及海盜　船公司與英國各執一詞

撰文：許懿安
出版：更新：

英國防部7月30日發聲明稱，29日接獲報告，一艘由以色列持有的商船在阿曼對出的阿拉伯海遇襲。部門稱仍在調查事件，但稱不涉海盜行為。路透社30日引述公司網站稱，商船由以色列富豪奧弗（Idan Ofer）家族名下公司Zodiac Maritime管理。

英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）30日發聲明稱，事件在29日深夜發生，地點在馬西拉灣的島嶼Omani island。

聲明沒提及事發時間、受襲商船種類、它運載什麼貨物，以及貨主是誰。

根據管理船隻的公司Zodiac Maritime稱，受襲商船船名是「美世街」（Mercer Street，暫譯），為石油產品貨輪。Zodiac Maritime網站稱，船主來自日本，而事件疑是海盜事件。這說法與英國海軍有出入。Zodiac Maritime以英國倫敦為基地。

UKMTO在一封30日的電子郵件中說，事發時商船位於Omani island的杜庫姆港（port of Duqm）東北方約280公里處，並補充說這不是海盜行為。

襲擊地點距離阿曼首都馬斯喀特（Muscat）逾300公里。

兩艘運油輪2019年6月13日在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲，圖為挪威的「前牽牛星號」（Front Altair）。（AP）

美聯社30日稱，阿曼未即時確認當地發生襲擊。巡航中東的美國第五艦隊亦未即時回應美聯社置評的要求。

英國防部29日較早時稱，英軍團體稱在調查發生在同一區域的不明事件，但同樣未有進一步提供詳情。

2018年5月8日，华盛顿特区白宫外交接待室, 时任美国总统特朗普（Donald Trump）宣布美国退出《伊朗核协议》。（Getty）

襲擊發生正值美伊恢復履約《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）談判陷入僵局之際。會談4月開始，第6輪談判6月23日在奧地利首都維也納結束。

除了伊朗，還有中、法、德、俄及英等簽約國參加，美國則以間接方式參與。伊朗拒與華府直接談判，因此與會各方要分別與美伊代表會面傳話。

美國雖曾為簽約國之一，2018年退出。

路透社引述一位外交消息人士7月14日稱，萊希政府就任之前，伊朗不打算恢復談判。

阿曼灣局勢升溫　油輪航運保險費急升　帶挈海上保安業韓美外長通話　商討特朗普訪韓及阿曼灣油輪遇襲事宜沙特王儲指責伊朗襲擊阿曼灣運油輪華府官員：阿曼灣兩運油輪遇襲前　伊朗向美無人機射飛彈
阿曼
伊朗
伊朗核協議
美伊關係（美國伊朗關係）
以色列
發表評論...