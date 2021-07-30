以色列商船阿曼水域遇襲　是否涉及海盜　船公司與英國各執一詞

英國防部7月30日發聲明稱，29日接獲報告，一艘由以色列持有的商船在阿曼對出的阿拉伯海遇襲。部門稱仍在調查事件，但稱不涉海盜行為。路透社30日引述公司網站稱，商船由以色列富豪奧弗（Idan Ofer）家族名下公司Zodiac Maritime管理。



英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）30日發聲明稱，事件在29日深夜發生，地點在馬西拉灣的島嶼Omani island。

聲明沒提及事發時間、受襲商船種類、它運載什麼貨物，以及貨主是誰。

根據管理船隻的公司Zodiac Maritime稱，受襲商船船名是「美世街」（Mercer Street，暫譯），為石油產品貨輪。Zodiac Maritime網站稱，船主來自日本，而事件疑是海盜事件。這說法與英國海軍有出入。Zodiac Maritime以英國倫敦為基地。

UKMTO在一封30日的電子郵件中說，事發時商船位於Omani island的杜庫姆港（port of Duqm）東北方約280公里處，並補充說這不是海盜行為。

襲擊地點距離阿曼首都馬斯喀特（Muscat）逾300公里。

兩艘運油輪2019年6月13日在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲，圖為挪威的「前牽牛星號」（Front Altair）。（AP）

美聯社30日稱，阿曼未即時確認當地發生襲擊。巡航中東的美國第五艦隊亦未即時回應美聯社置評的要求。

英國防部29日較早時稱，英軍團體稱在調查發生在同一區域的不明事件，但同樣未有進一步提供詳情。

2018年5月8日，华盛顿特区白宫外交接待室, 时任美国总统特朗普（Donald Trump）宣布美国退出《伊朗核协议》。（Getty）

襲擊發生正值美伊恢復履約《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）談判陷入僵局之際。會談4月開始，第6輪談判6月23日在奧地利首都維也納結束。

除了伊朗，還有中、法、德、俄及英等簽約國參加，美國則以間接方式參與。伊朗拒與華府直接談判，因此與會各方要分別與美伊代表會面傳話。

美國雖曾為簽約國之一，2018年退出。

路透社引述一位外交消息人士7月14日稱，萊希政府就任之前，伊朗不打算恢復談判。