阿曼灣局勢升溫　油輪航運保險費急升　帶挈海上保安業

四艘運油輪5月12日在阿聯酋富查伊拉港（ Fujairah Port ）對開水域遭蓄意破壞；事隔一個月再有油船在該海域遇襲，兩艘運油輪上周四（13日）在伊朗外海的阿曼灣（Gulf of Oman）受襲。 美國直接把矛頭指向伊朗，遭德黑蘭政府方面否認。美軍一架無人偵察機周四（20日）更被伊朗擊落，這不但導致中東緊張局勢升級，亦令美伊的惡劣關係雪上加霜。 相關事件觸發外界對中東能源出口的安全憂慮，航運成本及保險費用亦同時急升，也讓海上保安行業公司的生意增加。

波斯灣、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及阿曼灣具重要戰略地位，是連接中東地區重要石油產地到亞洲、歐洲和北美等地市場的關鍵航道，全球三分之一海上原油運送都要經過這條水路。

兩宗油輪遇襲事件令船隻行經當地的安全風險隨之增加，各國政府及油輪公司正加緊努力保護航道，航運成本及保險費用亦因此上升。

周邊國家與業界 加強保護航道

《華爾街日報》引述沙特阿拉伯高級官員表示，連串襲擊反映霍爾木茲海峽的脆弱，利雅得政府已加強石油設施及戰略地區的安全部署；亦有海灣官員透露，阿聯酋已聯同航運公司合作，加強波斯灣、霍爾木茲海峽及阿曼灣的海道安全。

油輪業界組織「石油公司國際海事論壇」（OCIMF）指出，有超過一個國家的軍事單位在富查伊拉港遇襲後，進行監視、監控及回應行動。報道引述消息人士指，業界組織已聯絡沙特與阿聯酋當局，以及美國海軍「海上聯合部隊」（CMF），收集襲擊資訊以協助成員就安全問題作決定。

阿曼灣油輪遇襲：兩艘運油輪6月13日在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲，圖為挪威的「前牽牛星號」（Front Altair）。（資料圖片 / 美聯社）

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軍事護送不可行 航運保險費急升

華府曾表示考慮派美軍護送航經霍爾木茲海峽的油輪，惟《華爾街日報》引述美方軍官直言不可行，因為護送所有油輪成本高昂，美國海軍亦要鎖定油輪位置，所以計劃無法在數周內開始。

報道指出，一些船長可能因安全問題放棄出航，並引述一間新加坡中介商指出，在襲擊事件後，行走中東到中國航線的超級油輪保費急升34%，達到每日約2.48萬美元（約19.4萬港元）。

華府曾表示考慮派美軍護送航經霍爾木茲海峽的油輪，圖為霍爾木茲海峽。（路透社）

海上保安需求增

海上保安行業亦因遇襲事件需求大增，不少船隻僱用警衛團隊，以確保安全通往霍爾木茲海峽。海事保安公司Diaplous Maritime指出，相關保安需求上升12％。

挪威海事局建議船長與伊朗水域保持安全距離，並呼籲其他國家加強巡邏。船運行業組織「波羅的海與國際海事理事會」（BIMCO）則建議，船長及船員要確保船身艙門鎖好。

為商船提供後勤支援的英國公司MNG Maritim創辦人格雷（Mark Gray）認為，雖然事件導致保險成本上升，但這些油輪所運載的原油，其價格亦向上，故此保險成本上漲，也可能會被油價上揚所抵消。

（綜合報道）